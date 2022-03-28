Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Baharla birlikte iki tehlike geliyor'

28 Mart 2022 Pazartesi, 14:22

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası’nın birçok ilçesini etkisi altına alan sis yoğunluğuyla birlikte Adalar ve deniz adeta kayboldu. Maltepe Sahilinde ise havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sis altında yürüyüş yaptı. Bazı yurttaşlar ise yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti.

'PENCERELERİ KAPATIN'

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini kaybederken Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söyledi. Öktem ayrıca, "Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

'BAHARLA BİRLİKTE İKİ TANE TEHLİKE GELİYOR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor. Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı. Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak. Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir. Baharla birlikte polen de gündemimize oturacak. Polen bitkinin tohumlanmasıdır. Bunu rüzgar ve arılar yapar. Dünyada arı nüfusu çok önemlidir"