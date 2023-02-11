Uğur Kardaş kimdir? Uğur Kardaş neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:37

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:04

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isim vermeden MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş'ın Adıyaman'da gözaltına alındığını duyurdu.

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

MasterChef şamiyonu Uğur Kardaş 1996 yılında Çanakkale'de doğdu. Kardaş Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldu. Her fırsatta Çanakkaleli olduğundan bahseden Uğur, küçük yaşlardan beri mutfağa ilgili olduğunu ilk bölümlerden itibaren dile getirmişti.

Uğur, 'dedelik mesleğini' sonuna kadar yaşatacağını her fırsatta dile getiriyor. Özellikle et yemeklerinde iddialı olan Uğur, kendine özgü pişirme yöntemleri ile hem jüri üyelerini hem de izleyicileri zaman zaman şaşırttı. 2018 yılında MasterChef yarışmasında şamiyon oldu. Yarışma sonrasında restoranlara menü danışmanlığı yaan Kardaş, sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Uğur Kardaş'ın Instagram'da 488 bin takipçisi bulunuyor.

UĞUR KARDAŞ EVLİ Mİ?

Uğur Kardaş, 2022 yılında Gamze Kardaş ile evlendi.

UĞUR KARDAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye, deprem bölgelerindeki yağma görüntülerini konuşurken, Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş dikkat çeken bir video yayımladı.

Depremzedelere yardım etmek için gönüllü ekiplere katılan Uğur Kardaş, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor. Allah kahretsin ya, Allah belamızı versin..."

Soylu yaptığı açıklamada videoyu çeken kişinin Adıyaman'da gözaltına alındığını söyledi.