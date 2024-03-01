Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'a İngiltere'den 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'

İngiltere tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, "Bu prestijli ödüle, mezun olduğum Imperial College ve Londra Üniversitesi'nin değerli referansları sayesinde layık görüldüm" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 15:58
Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır'a İngiltere'den 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'
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Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Birleşik Krallık tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Her yıl, Birleşik Krallık Mezunlar Ödülü kapsamında bilim-teknoloji, sosyal etki ve kültür-sanat alanlarında üç ödül veriliyor.

Ödül Komitesinin, Gündeş Bakır'ın özgeçmişini inceledikten sonra diğer adaylardan ayrı bir kategoride değerlendirme kararı aldığı ve tarihinde ilk defa "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" kategorisini oluşturarak, bu ödülü Bakır'a verdiği belirtildi.

Ödül, dün gece İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle Bakır'a sunuldu. 


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