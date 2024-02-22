Kadın hekimlerin 6 yıl önce kurduğu KAHEV, 23. Vehbi Koç Ödülü'nün sahibi oldu

Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.02.2024 - 03:00

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan kadın doktorlar... Çoğu anne… Sosyal medya üzerinden oluşturdukları sohbet platform’unda içlerinden birinin “Bir öğrencinin okulunu bırakmasını önlemek için burs desteği verelim mi” sorusu ile birden farklı bir yöne evrilir. Bu kıvılcım tıp camiamızda adeta bir eğitim seferberliğine dönüşür. Ve 2018 yılında Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) kurulur. Sessiz sedasız on binlerce yüreğe dokunurlar. Hem hekimlik görevlerini yaparlar hem de “tek reçetemiz eğitim” anlayışıyla çocuk ve gençlere burs sağlamanın yanı sıra okulların güncel eğitim olanaklarına kavuşmasına destek olurlar. İşte bu KAHEV, 23. Vehbi Koç Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.

KADIN DAYANIŞMASI

Ödül töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, “Bu kez altı yıl gibi kısa bir sürede binlerce öğrencimize umut olmuş bir kurumu ödüllendiriyoruz. Cumhuriyet kadınlarının dayanışmasının çok özel örneklerinden biri olan KAHEV, çağdaş ve müreffeh bir topluma ancak eğitim yoluyla erişebileceğimiz anlayışıyla da takdire şayandır” ifadelerini kullandı. KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer ise “Biz, Cumhuriyet kadınları olarak bir öğrencinin eğitimini yarıda bırakmaması için sosyal medyada buluştuk ve bu kıvılcım adeta sağlık camiasında bir eğitim seferberliğine dönüştü. Her verdiğimiz burs diğerini her yaptığımız okul desteği başkasını doğurdu. KEHAV olarak bizler eğitimin insani bir hak olduğuna inanıyoruz. Ve bu hakka ulaşmak için tüm bireylerin eşit şartlarda olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

KAHEV, özellikle kırsal bölgelerdeki çocukları nitelikli eğitime, okulları da eğitim materyallerine eriştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilere burs vererek başlattığı faaliyetlerini yıllar içinde genişleten vakıf, kırsaldaki okullara hem bakım onarım hizmetleri sunuyor, hem de bu okullarda yeni sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler açıyor. 5 binden fazla öğrenciye düzenli burs sağlayan ve COVID salgını döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına düzenli burs ve destek veren KAHEV’in 5 bin 500’den fazla resmi üyesi ve 26 binden fazla gönüllüsü bulunuyor.

İYİ NİYETLİ İŞLER YAPMAK

En büyük amaçlarının KAHEV’in dünyaca bilinen, güvenilir bir kurum olarak geleceğe uzanması olduğuna değinen Demet Orhan Başer, “Buna inanmış Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kadın hekim ve binlerce destekçimizle biz ülkemizin gençleri ve eğitimi için daima çalışmaya devam edeceğiz. Vehbi Koç Ödülü’nün bizim için anlamına gelirsek; doğru ve iyi niyetli işler yaparsanız başka hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan yollar size açılır. Biz vakfımızdaki çalışmalarımızda yürekten hissettiğimiz projeleri yapmaktan ve sonuçlarından son derece mutluyken, bu ödül ve destek bizlere şu mesajı veriyor: ‘Ahlaklı, çalışkan, merhametli ve vicdanlı olmak mutlaka doğru kişiler tarafından ödüllendirilir ve doğru yoldasınız kızlar! Devam edin.’ Yalnız olmadığımızı bizlere hatırlattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.

SEMAHAT ARSEL BURS FONU KURULUYOR

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Demet Orhan Başer, kazandıkları ödülle “Semahat Arsel Burs Fonu”nu hayata geçireceklerini, böylece Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle önümüzdeki eğitim öğretim döneminden başlayarak çocuklara ve gençlere burs vermeyi hedeflediklerini söyledi.