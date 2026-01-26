Prof. Dr. Saltık, Uğur Mumcu’nun mücadelesinin bir Aydınlanma mücadelesi olduğunu vurguladı: Bugün de yol gösterici

Yazarımız Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Adıyaman’da düzenlenen konferansla anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi’nin yaşama geçirdiği programda konuşan Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran aydın cinayetlerini, emperyalist politikaları ve Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ekseninde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi’ndeki konferansta konuşan Saltık, Mumcu’nun yaşamı boyunca laiklik, bağımsızlık ve antiemperyalist duruş çizgisinde verdiği mücadelenin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetin temel değerlerinin tarihsel süreçte sistemli biçimde hedef alındığını belirten Saltık, 1990’lı yıllarda art arda yaşanan aydın cinayetlerinin toplumun vicdanında derin yaralar açtığını söyledi. Saltık, Uğur Mumcu’nun yanı sıra Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu gibi isimleri anarak bu cinayetlerin tesadüf değil, Türkiye’nin Aydınlanma yürüyüşünü hedef alan karanlık süreçlerin parçası olduğunu ifade etti.

Sevr Anlaşması’nın tarihsel anlamına ilişkin de konuşan Saltık, emperyal güçlerin Anadolu üzerindeki hesaplarının farklı biçimlerde güncelliğini koruduğunu dile getirdi.

BOP UYARISI

Saltık, konuşmasının önemli bölümünü BOP kapsamında Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere ayırdı. Bölgedeki çatışma ve dönüşümlerin anlık değil, uzun vadeli stratejik planların ürünü olduğunu belirten Saltık, Türkiye’nin üniter yapısının ve bağımsızlık çizgisinin bu süreçte hayati önemde olduğunu vurguladı. Medya ve siyaset alanında bazı çevrelerin emperyalist politikaların etkisi altında hareket ettiğini savunan Saltık, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

‘DÜŞÜNCELERİ YIKAMADI’

ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan ise etkinliğin derneğin Adıyaman’daki ilk programı olduğunu belirterek “6 Şubat 2023 depremi binaları yıktı ama düşünceleri yıkamadı. Atatürkçülük, bu ülkeyi aydınlığa, çağdaşlığa, demokrasiye ve insan haklarına taşıyan yıkılmaz bir düşüncedir” dedi. Programın sonunda ADD Adıyaman Şubesi kadınlara, gençlere, çocuklara ve halka yönelik Aydınlanma etkinliklerinin artarak devam edeceğini duyurdu.