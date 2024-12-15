Prof. Dr. Sarı, sosyal medyadan feryat etti: Müsilajsız hiçbir yer kalmadı

Yayınlanma: 15.12.2024 - 11:35

Güncelleme: 15.12.2024 - 11:35

Fotoğraf: Arşiv

Marmara Denizi'nde deniz salyası olarak bilinen müsilajın etkisi yayılmaya devam ediyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya platformu X'teki hesabından iki fotoğraf paylaşarak "Marmara'da güneyden kuzeye müsilajsız hiç bir yer kalmadı" dedi.

Paylaştığı fotoğrafların Gölcük Değirmendere'den olduğunu belirten Sarı, "Kirliliği durdurmazsak sular ısınınca yüzeyi kaplayacak. Lütfen harekete geçelim!!!" çağrısı yaptı.

Marmara'da güneyden kuzeye müsilajsız hiç bir yer kalmadı. Fotoğraflar 15-20 m arası, Değirmendere'den (Gölcük). Teşekkürler Murat Kulakaç Hocam. Kirliliği durdurmazsak sular ısınınca yüzeyi kaplayacak. Lütfen harekete geçelim!!! pic.twitter.com/0j9n6MQ4f9 — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@mustafasari_van) December 15, 2024

"ARITMA TESİSLERİ ÇALIŞTIRILMIYOR"

Marmara Denizi'ne bırakılan atıkların azaltılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sarı, yeniden kendini gösteren müsilaj tehlikesine ilişkin daha önceki röportajında şunları söylemişti:

"Evsel atıkların veya sanayi atıklarının arıtılması için kurulmuş, etkin şekilde çalışmayan arıtma tesisleri var. Denetimleri artırarak bu tesislerin çalışır hale gelmesi lazım. Dereler, çaylar Marmara Denizi'ne zehir taşıyor. Çok hızlı bir şekilde denetimleri artırarak denize zehir göndermesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Eğer bunları yaparsak, nisan ayından itibaren müsilajın yüzeye çıkma olasılığını veya yüzeye çıksa bile deniz ekosistemine ve ekonomimize vereceği zararı bir parça azaltma olasılığı var. Aksi takdirde aynı 2021'de olduğu gibi hem deniz ekosistemi hem de başta balıkçılık olmak üzere iç turizme hizmet eden turizm sektörü, Marmara Denizi çevresinde çok zarar edecek. Çok hızlı önlem almamız gerekiyor."