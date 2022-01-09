Prof. Dr. Şen İstanbul için tarih verdi: Kar geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar için tarih verdi. Şen, 12 Ocak Çarşamba günü Marmara'ya giriş yapacak olan kar yağışının, İstanbul'da da etkili olacağını dile getirdi.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kar geleceğini duyurdu.
Sağanak yağışların yerini kara bırakacağını duyuran Prof. Dr. Şen Marmara ve İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Prof. Dr. Orhan Şen açıklamasında şunları söyledi:
Kar geliyor. 12 Ocak Çarşamba günü kar, Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar olabilir. Perşembe günü Anadolu'ya kayar.
Perşembe günü de Marmara'da kar görünüyor yeni verilere göre. İstanbul'da salı gecesi, çarşamba ve perşembe (13 Ocak) karla karışık yağmur ve kar görünüyor. Aynı günlerde iç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kar görülebilir. Sıcaklık 10 derece düşüyor.
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