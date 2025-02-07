Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı canlı yayında birbirine girdi: 'Al Ahmet Ercan'ı anlatsın o zaman!'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:12

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:13

Ege Denizi’nde kısa bir süre içerisinde yüzlerce deprem yaşandı. Yunanistan’a bağlı adaların tahliyesi gerçekleşti. Komşuda yaşananlar Türkiye'de de korku yarattı.

Akıllara gelen soru ise depremlerin Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğiydi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da Beyaz TV’ye konuk oldu ve yaşanan depremler hakkında konuştu. Ancak sunucu Türker Akıncı ile canlı yayında birbirine girdi.

CANLI YAYINDA TARTIŞTILAR

Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı'nın konuğu olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin yorumlarda bulundu.

Programın ilerleyen dakikalarında, Akıncı araya girerek Üşümezsoy'dan konuyu daha basit anlatmasını istedi ve "Net bir cümle söylesene yanardağ patlamaz patlasa bile ufak bir patlama olur..." ifadesini kaydetti.

“KARŞINDA CELAL ŞENGÖR VARMIŞ GİBİ ANLATIYORSUN"

Bunun üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı ve Üşümezsoy, "Söylüyorum bin defa söylüyorum..." ifadesiyle Akıncı’ya yanıt verdi.

Akıncı ise, "Ama söylemen lazım hocam vatandaş anlamıyor. Sen karşında Celal Şengör varmış gibi anlatıyorsun. Ama vatandaş var hocam, Hakkari'de oturan Ahmet amcanın bunu anlaması lazım, Trabzon'daki veli amcamın alması lazım hocam" söyleminde bulundu.

Akıncı'nın bu sözleri üzerine tartışma daha da büyürken Üşümezsoy, "Ne diyor vatandaş. Bırak Hakkari dinlemesin. Girme şuna en sevmediğim laf bu ya. Ben bunu çok iyi bilip anlatıyorum" ifadelerini kullandı.

“SEN GİT AHMET ERCAN’I AL ANLATSIN”

Akıncı ise bu sözlerin üzerine "Ben anlamadım mesela vatandaş nasıl anlayacak. Ben dediğinizi anlamıyorum, ben değil kimse anlamıyor" ifadelerini kaydederken Üşümezsoy Akıncı'yı dinlememekle suçladı ve "Sen dinlemiyorsun da ondan. Boyuna soru sorayım diyorsun... Dinlemiyorsun, dinlesen anlayacaksın. Kesmeden dinle lütfen anlayacaksın. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" diyerek konuyu anlatmaya devam etti.

Akıncı ise bu anlarda "La ilahe illallah ya" diyerek tepkisini gösterdi.