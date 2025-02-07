Müge Anlı bu sefer sert çıkıştı: Canlı yayında tehdit edildi!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:43

Güncelleme: 07.02.2025 - 16:43

Ailesi tarafından 4 ay önce kaybolan Hatice Demir, annesi ve babasının Müge Anlı'ya başvurmasının ardından bulundu.

Canlı yayına telefonla bağlanan Hatice, kuzeninin eşi olan Ufuk’la kaçtığını ve onunla evlendiğini söyledi. Hatice, Ufuk'un yanında mutlu olduğunu belirterek ailesine dönmeyeceğini ifade etti.

Müge Anlı, Hatice'ye kuzeninin kocasıyla birlikte olmasının ahlaki açıdan yanlış olduğunu anlatmaya çalıştı, "O adam senin enişten, dön gel ailene" diyerek geri dönmesini istedi. Ancak Hatice, kararından vazgeçmedi.

Telefonu alan Ufuk ise, "Biz bir yuva kurduk. Zor şartlar altında bir yuva oluşturduk ve şimdi bu yuva canlı yayında dağıtılmaya çalışılıyor" diyerek durumu savundu. Ufuk, Müge Anlı'yı tehdit ederek "Emniyete şikayet ederim" dedi.

Müge Anlı, bu tehdit karşısında sert bir şekilde tepki gösterdi. "Git bir de sütlü kahve iç" diyen Anlı, "Sen beni tehdit edemezsin. Bir kere yaptığın hatayı anla" diyerek Ufuk’a karşı sert çıktı.