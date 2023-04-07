Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'DSP-AKP ittifakı Ecevit'in ruhuna...'
Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet TV'de değerlendirmelerde bulundu.
Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet TV'de İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu. Tosun, Cumhur İttifakı'nın liste krizine ve AKP-DSP ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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