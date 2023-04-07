Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet TV'ye konuştu: 'DSP-AKP ittifakı Ecevit'in ruhuna...'

Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet TV'de değerlendirmelerde bulundu.

İrem Karataş
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:35
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Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun Cumhuriyet TV'de İrem Karataş'ın sunduğu Gündem Özel programına konuk oldu. Tosun, Cumhur İttifakı'nın liste krizine ve AKP-DSP ittifakına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Siyaset AKP DSP Bülent Ecevit Cumhuriyet Gazetesi

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