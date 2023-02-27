Prof. Dr. Temiz: 'Ülke genelinde 500’e yakın diri fay hattı bulunuyor'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 15:12

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 15:12

Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını ifade eden Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Temiz, ülke olarak depremle yaşamayı öğrenmeyi ve gerekli önlemlerin zamanında alınması konusunda uyarılarda bulundu.

10 BİNİN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 binin üzerinde artçı sarsıntı ve depremin meydana geldiğini hatırlatan Temiz, “6 Şubat günü iki büyük deprem meydana geldi ve bu depremlere bağlı olarak birçok ilimiz etkilendi. Bu depremlerden dolayı şu ana kadar 10 binin üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Bu süre içerisinde bunların olması doğal ve bu sarsıntılar devam edecektir. Ülkemizde 500’ün üzerinde aktif fay bulunmaktadır. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından tanımlanmış, çalışılmış faylar bulunmaktadır” dedi.

AKDAĞMADENİ VE ÇEKEREK İLÇESİNDE DİRİ FAY HATLARI BULUNUYOR

Yozgat genelinde de aktif fayların bulunduğunu söyleyen Temiz, “Yine Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde aktif, diri faylar bulunmaktadır. Bunlar da yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu nedenle Yozgat genelinde ve etrafındaki diğer illerden gelebilecek olan depremlerden il olarak etkilenebiliriz. Bunun için hazırlıklı olmamız da ve gerekli tedbirleri almamızda fayda var. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor ve gerekli önlemleri mutlaka almalıyız” şeklinde konuştu.