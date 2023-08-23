Prof. Dr. Uğur Şahin'den 'kanser aşısı' açıklaması: Tarih verdi...

Yayınlanma: 23.08.2023 - 14:50

Güncelleme: 23.08.2023 - 14:51

Dünyada 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirdiği BioNTech aşısıyla şimdilerde davalık olan Prof. Dr. Uğur Şahin'den heyecan yaratan bir açıklama geldi.

Kanser aşısıyla ilgili deneme süreçlerinin devam ettiğini belirten Şahin, "Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" dedi.

AÇIKLAMA HEYECAN YARATTI

Koronavirüsle mücadele 3 yılı aşkın süredir devam ederken, salgının yavaşlamasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Şahin'den koronavirüs aşısının yarattığı kalıcı yan etkiler ve hasar iddiaları nedeniyle davalık olmuştu.

Son olarak Şahin, kanser türleriyle ilgili geliştirdikleri ilaçların 2026 yılından itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YILDA YENİ DENEME SÜREÇLERİNE GEÇECEĞİZ"

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Şahin, akciğer, pankreas ve kalın bağırsak kanserlerine karşı geliştirdikleri ilaçların deneme süreçlerinin devam ettiğini belirterek "Cesaret verici gelişmeler var. Önümüzdeki iki yılda yeni deneme süreçlerine geçeceğiz. Ardından gerekli mercilerden alacağımız onay sonrasında, 2026 yılından itibaren ilaçları hastalara sunabileceğiz" diye konuştu.