Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'yı terk ediyor

Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech şirketinin sahipleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'dan taşınıyor. Bild gazetesi, iki ismin şirketin üretim ve AR-GE projeleri için Almanya'dan gittiğini belirterek Alman hükümetini eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:02
Özlem Türeci ve Uğur Şahin Almanya'yı terk ediyor
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Covid-19 salgınına karşı mRNA bazlı aşı geliştiren, Pfizer ile iş birliği yapan BioNtech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Almanya'nın gündemine oturdu.

Almanya'nın Bild gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın yeni yetenekleri ve yükselen markaları ülkede tutmakta zorlandığını yazarken, "Covid-19 kahramanları bile ülkeyi terk ediyor" başlığıyla Berlin yönetimini eleştirdi.

İNGİLTERE'YE GİDİYORLAR

Türk bilim insanlarının kanser araştırmaları için operasyonlarını Mainz'dan İngiltere'ye taşıma kararı almasına dikkat çekildi. Haberde, "Eskiden 'Made in Germany' bir kalite işaretiydi fakat bu artık değişti ve giderek daha çok şirket fabrikalarını ve araştırmalarını yurt dışında yapıyor. Ya da tamamen gidiyor. Son örnek Alman Covid-19 devi BioNTech" denildi.

"KARAR VERMELİ"

BioNTech'in Alman bürokrasisi sebebiyle ülkeden ayrıldığına dikkat çekilirken, gazeteye konuşan 55 yaşındaki Özlem Türeci, "Almanya'daki siyasetçiler geçici çalışma şartları konusunda nihai karar vermeli" dedi.


Özlem Türeci Uğur Şahin Almanya

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