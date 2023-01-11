Uğur Şahin: Yeni bir Covid-19 aşısı geliştiriyoruz

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:51

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:51

BioNTech’in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, JP Morgan’ın sağlık konulu konferansına katıldı. Covid-19'a karşı çalışmalarını sürdürdüklerini ve yeni bir aşı formülü için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Şahin, “BioNTech, önceki versiyonlarda görülen spike proteininin barındıran bir aşı üzerinde çalışıyoruz. En iyi oranla bütün virüslerde T-hücresi epitoplarının yüzde 99’unu koruyoruz ve bizce bu kombinasyonu kullanmak aşının vereceği tepkiyi ve kalitesini artıracaktır” diye konuştu.

Şirketin geleceği ile ilgili olarak da Şahin, “Bence odak noktamız sadece ağır hastalıklara karşı değil fakat belirti gösteren hastalıklara karşı da nasıl aşı geliştirebileceğimiz ve enfeksiyonları önleyebileceğimiz olacak” dedi.

Gazeteduvar'ın aktardığına göre Şahin, kanserle mücadele konusunda çalışmalarının ve incelemelerinin de devam ettiğini söyledi.