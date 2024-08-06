Prof. Dr. Uyar, Atatürk’ün başkumandan unvanını aldığı süreci anlattı: ‘Savaşın kırılma anı’

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, Ulu önderimizin başkumandan olarak elde ettiği başarıyı anlattı.

“Akıl, strateji ve cesaret ürünü olarak Kurtuluş Savaşı’nın kırılma anıdır Başkomutanlık Kanunu” diyen Uyar, o dönemdeki ordunun durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ordu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi. Böylece tamamen yok olmaktan kurtuldu. Toplanması için zaman kazanıldı. Yunan ordusu ise ana merkez üssünden bir hayli uzaklaşmak zorunda kaldı. Hızla alınan kararlar neticesinde Yunan ilerleyişi durduruldu. Geri püskürtüldü. Savunma evresinden karşı saldırı evresine geçildi. Bu kez savunma sırası Yunan ordusundaydı. Sakarya Savaşı sırasında bütün enerjisini ve gücünü tüketen Türk ordusunun karşı saldırıyı yapabilmesi için bir yıllık bir hazırlık evresi gerekti. Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başkomutanı olarak kazandığı zaferle, Türk uygarlık savaşının da başkomutanı haline geldi.”

