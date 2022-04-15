Prof. Dr. Veysel Ulusoy: 'Trafik çevirmesinden otel konaklamasına kadar didik didik ettiler, hiçbir şey bulamayınca bu yasayı ortaya döktüler!'
AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, Türk ekonomisine dair istatistikleri TÜİK'ten izinsiz yayımlayanlara hapis cezası verilmesi öngörülüyor. AKP'nin bu kararla, Enflasyon Araştırma Grubu'nu hedef aldığını belirten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Trafik çevirmesinden otel konaklamasına kadar didik didik ettiler. Hiçbir şey bulamayınca da hapis cezası yasasını ortaya döktüler" dedi.
AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, TÜİK’ten izinsiz istatistik açıklayanlara 3 yıla kadar hapis cezası geleceği iddia edildi.
TÜİK, tüketici enflasyonunu mart ayında yüzde 61.14 ile Mart 2002’den bu yana en yüksek seviyede açıklamıştı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise bu oranı yüzde 142.63 olarak duyurmuştu. TÜİK söz konusu grup hakkında daha önce kendisinin güvenini zedelediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
ENAG'ın enflasyon oranlarını paylaşmasının ardından AKP tarafından hazırlanan yasa taslağına göre, kullanılacak metodolojiyi TÜİK’e onaylatmadan resmi istatistiklere alternatif olacak şekilde istatistik üreterek bunları yayımlayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
"HİÇBİR ŞEY BULAMAYINCA..."
Enflasyon Araştırma Grubu'nun kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.
Ulusoy, "Trafik çevirmesinden otel konaklamasına kadar didik didik ettiler. ENAG’ın arkasındaki fonun nerede olduğuna kadar..." dedi.
"Hiçbir şey bulamayınca da hapis cezası yasasını ortaya döktüler" diyen Ulusoy şöyle devam etti:
"Devletin olanaklarını kişisel kin için kullananlarla karşılaşacağız yakında"
Trafik çevirmesinden otel konaklamasına kadar didik didik ettiler.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) April 15, 2022
ENAG’ın arkasındaki fonun nerede olduğuna kadar...
Hiç bir şey bulamayınca da hapis cezası yasasını ortaya döktüler.
Devletin olanaklarını kişisel kin için kullananlarla karşılaşacağız yakında.
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