Prof. Dr. Yasin Atlıoğlu: HTŞ’nin taaruz sebebi belirsiz

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:08

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:13

Suriye’de rejim karşıtı El Kaide ile bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) Beşar Esad güçlerine Halep’in kuzeyinden saldırı başlattı. Dün sabahtan bu yana süren çatışmalarda 132 kişinin öldüğü bildirildi. HTŞ, 32 köy ve noktayı ele geçirdi. Ele geçirilen bölgeler öncesinde Esad rejiminin kontrolündeydi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ettiklerini, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Suriye’de bir üyesinin öldüğünü açıkladı. Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına kadar yaklaşan ve 250 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele alan rejim karşıtı gruplar ayrıca Halep Neyrap Askeri Havaalanı’na dronlarla saldırdı ve bir helikopteri imha etti. Rejim güçleri ise çatışmalar sürerken sivil yerleşim yerlerini, karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

HTŞ’NİN SEBEBİ BELİRSİZ

Suriye’nin kuzeyindeki sıcak gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren Ortadoğu uzmanı Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, HTŞ’nin taaruzunun İsrail-Lübnan ateşkesinin başladığı gün gerçekleştiğini vurguladı. Atlıoğlu, “HTŞ’nin taarruzu ‘Feth el-Mubin’ adlı bir koalisyonun çatısı altında gerçekleştirdiği ve Milli Ordu’nun bazı unsurlarının taarruza katıldıkları iddia ediliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dünden beri devam eden çatışmalarda, 44 HTŞ militanı ve 16 Milli Ordu üyesinin ve 37 Suriye askerinin öldüğünü açıkladı. Çatışma bölgesinden gelen haberler şu ana kadar oldukça sınırlı ve teyit edilmeye muhtaç.

Bununla birlikte Lübnan’daki Hizbullah-İsrail çatışmasının şiddetlendiği geçen ay Suriye hükümeti, HTŞ’nin olası bir taarruzuna karşı bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk etmişti, Rus savaş uçakları ve Suriye topçuları da bir süredir İdlib’teki HTŞ bölgesine yoğun bombardımanlar gerçekleştiriyordu. HTŞ’nin bu yoğun bombardımanlara karşı bir tepki olarak mı yoksa başka bir hedefe ulaşmak için mi taarruza giriştiği hâlâ belirsiz” dedi.

‘GERİLİM YÜKSELECEK’

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Suriye Devlet Başkanı Esad’a yönelik uyarılarının ve İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını arttıracağı beklentisinin HTŞ’yi harekete geçme konusunda cesaretlendirdiğini yönünde iddialar bulunduğunu aktaran Atlıoğlu, “Halep Havaalanı’nın İran’dan yapılan askeri sevkiyatların ulaştığı noktalardan biri olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. İsrail geçen yıl bu havaalanını birkaç kez hedef almıştı. Dolayısıyla Halep’e ulaşan askeri ve diğer sevkiyatlar güneye M-5 otoyolu üzerinden sağlanıyordu.

Halep ile Şam’ı bağlayan M-5 otoyolunun HTŞ tarafından kesilmesi, muhtemelen önümüzdeki günlerde bölgedeki gerilimi yükseltecek ve daha şiddetli çatışmaların yolunu açacak. Tabii bu sıralarda Ukrayna’daki savaşa yoğunlaşan Rusya’nın bu gelişmelere nasıl tepki vereceği de önemli” ifedelerini kullandı.

EKİMDE BAŞLAMIŞTI

Suriye’de Esad yönetiminin müttefiki Rusya, ekim ayında cihatçı grupların etkinliğindeki bölgelere saldırılarını yoğunlaştırdı. Rus savaş uçakları, Suriye’nin kuzeybatısında, Türkiye’nin Hatay sınırındaki El Kaide’ye bağlantılı terör örgütü Heyet Tahrir eş Şam’ın (HTŞ) kontrolündeki İdlib’e hedeflere hava saldırıları düzenlemişti.