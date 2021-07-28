Prof. Dr. Naci Görür: Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Görür, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 15.27’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Depremin Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde olduğunu belirten Görür, şu ifadeleri kullandı:

İyi akşamlar. Bingöl, Adaklı’da bugün 4.3’lük deprem oldu. Deprem Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve DAF’a paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde oldu. Bu fay Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kesiyor. Bu günlerde bu alanda sık deprem oluyor. Bu alan Kabaca