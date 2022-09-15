Prof. Tuna Tuğcu, Boğaziçi'nden 3 ay daha uzaklaştırıldı

15 Eylül 2022 Perşembe, 17:23

Boğaziçi Üniversitesi’nin bir gece yarısı kararnamesiyle atanmış yönetimi tarafından Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında üç ay daha uzaklaştırma kararı verildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 16 Haziran 2022’de Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyım Naci İnci yönetimi tarafından görevden uzaklaştırılan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu hakkında üç ay daha uzaklaştırma kararı verildi. Tuğcu, akademisyenlere bugün bir e-posta göndererek hakkındaki ek uzaklaştırma kararını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Tuna Tuğcu, haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi dört öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Emre Otay, Prof. Dr. İbrahim Semiz ile beraber görevden uzaklaştırılmıştı. Akpınar, Otay ve Semiz 8 Temmuz günü göreve iade edilmişti. Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) üyesi dört öğretim üyesi görevleri gereği Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan veri güvenliği skandalını ortaya çıkarmışlardı.