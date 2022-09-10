Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül'de
Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül Pazar günü yapılacak. Organizasyonda 550 bireysel ve 250 takım sporcusu mücadele edecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek 2022 İstanbul Oral-B Uluslararası Boğaziçi Triatlonu 11 Eylül Pazar günü (yarın) düzenlenecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 550 bireysel sporcu ve 250 takım sporcusu olmak üzere 800 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda sporcular, 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda yarışacak.
Bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak. Triatlonun yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında geçilecek, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında koşulacak.
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