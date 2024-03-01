'Profesör Kabus' davası ertelendi: Çapa'nın ameliyathanesinden ketamin çalmasını istemiş!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 21:56

Güncelleme: 01.03.2024 - 22:23

Kamuoyunda "Profesör kabus" olarak bilinen çocuk psikatristi Süleyman Salih Zoroğlu ile diğer 5 sanığın Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmalarına dün başlandı.

Bugün devam eden duruşmaya tutuklu sanıklar Salih Zoroğlu ile çalışanı Ahmet Aktaş, cezaevinden jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İnci Aslan, Hüsniye Ağca ve Prof. Zoroğlu'nun diş hekimi olan eşi Özgül Zoroğlu ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

"TORBACI DEĞİL PROFESÖRÜM"

Dün başlayan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Prof. Dr. Salih Zoroğlu, çocuk psikiyatristi olduğunu söyleyerek geçmişini anlattı. Savunma yapan sanık Zoroğlu, "Seanstan senasa nasıl çocukarın kafasına bir şey ekebilirim. Ben torbacı değilim profesörüm. Hastalar ketamini getiriyor" dedi.

"SAVCI İDDİANAMEDE BENİMLE DALGA GEÇMİŞ"

Sanık Zoroğlu, savunmasında ergenlerin aile içi istismar iddialarını eskiden doktorların ciddiye almadığını, kendisi ve çalıştığı birkaç doktorun bu konuyu araştırıp gerçeği söyleyen gençlere yardım ettiklerini savundu.

"Savcı iddianamede benimle dalga geçmiş, deli, megaloman, akıl hastası olduğumu söylemiş" diyen sanık, devlet hastanelerinde doktorların çocuklarla 8 dakika görüştüğünü, kendisinin ise 90 dakika konuştuğunu söyledi. Duruşmada diğer sanıkların da savunmaları alındı.

MAHKEME BAŞKANINDAN TUHAF TAVIR

Bugün devam eden duruşmada ise müştekiler ile 3 mağdur beyanda bulundu. Mahkeme başkanı, uzun süren oturumlarda müştekilerin tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine izin vermedi.

İhtiyacını gidermek isteyen müştekilerin salondan çıkmasına izin vermeyen mahkeme başkanı, ilerleyen dakikalarda müştekiler zor durumda kalınca izin vermek zorunda kaldı.

Müştekiler beyanda bulunduktan sonra soru yönelten sanık avukatlarının sordukları soruların, dosya ile alakasız olduğunu, manipülasyon ve yönlendirme içerdiğini söyleyen müşteki avukatları, mahkeme başkanından müdahale etmesini istedi. Mahkeme başkanı ise müşteki ve vekillerine "Sorularının dosya ile ilişkili olduğunu düşünüyorlar. Müdahale etmeyin" karşılığını verdi.

ÇAPA'DAN KETAMİN ÇALMASINI İSTEMİŞLER

Mahkemede pedagog eşliğinde beyanda bulunan mağdur, sanık Süleyman Salih Zoruğlu'nun evinde kaldığı sürede Zoroğlu'nun ketamin bulma sıkıntısı yaşadığını, bu nedenle de Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan kızının yardımıyla gizlice hastaneye girerek ameliyathaneden ketamin çalması için kendisini zorladıklarını ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi.

"HALA KETAMİN YOKSUNLUĞU ÇEKİYORUM"

Hala ketamin yoksunluğu çektiğini kaydeden mağdur, bunun için tedavi aldığını da kaydetti. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) verdiği ilk ifadesinde ketaminin etkisinde olduğunu ifade eden mağdur, bu yüzden o ifadenin doğru olmadığını, madde etkisinden çıktıktan sonra verdiği ikinci ifadenin dikkate alınmasını talep etti.

PROFESÖR KABUS'UN "ÖLÜM LİSTESİ"

Süleyman Salih Zoroğlu'nun kendisine bir "ölüm listesi"nden bahsettiğini belirten mağdur, bu listede anne ve babasının da isimlerinin olduğunu söyledi. Mağdur ayrıca Salih Zoroğlu'nu çok kez ilaç ezip toz haline getirdiğini ve burnundan çektiğini gördüğünü, Zoroğlu'nun ise bunun 'beyin olgunlaştırıcı' olduğunu söylediğini ifade etti.

Müşteki ve mağdurların beyanlarının ardından avukatlar da veyanda bulundu. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, tutuksuz sanıkların vekilleri ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrollerin kaldırılmasını istedi.

Müşteki avukatları, Aile Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

GELECEK DURUŞMA İÇİN 3 GÜN VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Süleyman Salih Zoruğlu ile Ahmet Aktaş'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Müştekiler ve Aile Bakanlığı'nın katılma taleplerini kabul eden amhkeme, Sağlık Bakanlığı'nın, suçtan doğrudan zarar görmediğine kanaat getirerek, bakanlık vekilinin katılma talebini reddetti.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar verdi. Mahkeme, gelecek duruşmanın da uzun sürebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, duruşma için 3 gün verdi. Buna göre gelecek duruşma 22-23 ve 24 Mayıs'ta görülecek.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Süleyman Salih Zoroğlu'nun, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'eziyet', 'iftira', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj', 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından 96 yıldan 972 yıla kadar hapsi isteniyor. Diğer 5 şüpheli hakkında da değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.