‘Profesör Kabus’un iddianamesi hazırlandı: ‘Bacıhane’ kuracakmış!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 11:58

Güncelleme: 29.11.2023 - 11:58

Bakırköy’deki özel kliniğinde çocuk yaştaki hastalarına ketamin vererek ailelerinin istismarına uğradıklarına dair iftira atmalarını sağlayan Psikiyatrist Prof. Dr. Salih Zoroğlu hakkında hazırlanan iddianamede Zoroğlu’nun ensest mağduru çocukların yaşayacağı bir ‘bacıhane’ kurmayı hedeflediği yazıldı. Bu ‘bacıhaneyi’ ise FETÖ’den ihraç edilmiş bir kadın polisin koruyacağını öğrenildi.

10Haber’den Ersin Eroğlu ve Hazar Dost’un haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede 21 mağdur olduğu belirtiliyor, şüpheliler ise Zoroğlu’yla birlikte klinikte çalışanlar ve Zoroğlu’nun eşi.

Salih Zoroğlu Çapa Tıp Fakültesi’nde görevliyken 2016’da hakkında açılan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevden ihraç edildi. Zoroğlu’nun çalışanları arasında da FETÖ’den ihraç edilen isimler vardı.

Mağdur çocukların ve ailelerin ifadeleri doğrultusunda Zoroğlu eşi ve çalışanlarının telefonlarındaki incelemede Zoroğlu’nun çocukları yönlendiren ifadeler verdirdiği birçok kez vurgulanıyor. Zoroğlu eşiyle bir görüşmesinde çocukları yönlendirmesini isteyip kendisini ‘kurtarıcı’ olarak tanımlıyor.

İddianamede yer alan telefon mesajlarına göre Zoroğlu’nun bir ‘bacıhane’ projesi var.

Mağdur çocukların telefonlarında yapılan incelemede ‘bacıhane’ sözü ilk kez tespit edildi. Zoroğlu’nun “Siz 4 kader ortagˆı bacıhane kurup is¸leteceksiniz. Parayı Allah bana verecek ben de size ve onlara aktaracagˆım” dediği görülüyor.

Zoroğlu eşiyle arasındaki bir tartışmada yine ‘bacıhane’ projesinden bahsediyor ve eşinin ‘bacıhane’yi eleştirmesine kızıp kendisini “Senden çaldıgˆı parayla bacıhane kurup ensest kurbanlarını koruma iyiles¸tirme gibi saçma sapan is¸lerle ugˆras¸ıp arpa kadar da yol alamayan biri” olarak tanımlıyor.

Fakat incelemelerde Zoroğlu’nun hedefine tam anlamıyla ulaşamadığı da belirtiliyor. Dosyadaki şüphelilerden Ahmet Aktaş’a ilettiği ‘bacıhane’ fikrini bir mesajda “Para toparlayın büyük bir yerde bir villa olabilir mesela kiralama yapıp kısa yatıs¸lar yapar duruma gelelim” diye anlatan Zoroğlu’nun bu amacını ilk başta ‘ticari’ bir gerekçeye dayandırsa da hastalarıyla yaptığı görüşmelerde amacının sadece bu olmadığı da vurgulanıyor.

“FETÖ’DEN İHRAÇ BİR POLİSİN…”

Savcılığın incelemesinde bacıhaneyi koruma işinin FETÖ’den ihraç edilen bir polis memuruna verileceği tespit edilmiş.

Hazırlanan iddianamede Zoroğlu’nun ‘bacıhane’ kurma hedefi şöyle anlatılıyor:

“Çocukların kalması için ayrıca bir ev hazırlamaya çalıs¸tıgˆını (klinigˆin üst katındaki bir daire bakımından böyle bir hazırlıgˆı oldugˆu anlas¸ılmaktadır), adresini gizli tutacagˆı bu evde ailesinden ayırmayı bas¸ardıgˆı çocukların barınacagˆını, bas¸larında kendi ayarlayacagˆı bir psikolog bulunacagˆını, ara ara dini sohbet yapılacagˆını, yine evin güvenligˆinin FETÖ’den ihraç bir kadın polisin sagˆlamasını planladıgˆını beyan ettigˆi ve bu evi “bacıhane” olarak isimlendirdigˆi tespit edilmis¸tir.”

MAĞDUR ANNEYE: HEP FETÖCÜLER Mİ YATACAK, BİRAZ DA SİZ YATIN

Zoroğlu ve altı şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ vurgusunun olduğu tek yer ‘bacıhane’ fikri değil.

İddianamede mağdur olarak yer alan anne S.E, Zoroğlu’nun verdiği rapor doğrultusunda kendi çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Anne S.E savcıya verdiği ifadesinde ise bilimdışı yöntemler uygulanarak çocuğunun manipüle edildiğini söylemişti. S.E. bu soruşturma sürecinde Zoroğlu’nun kendisine “Hep FETÖ’cüler mi yatacak biraz da siz yatın” dediğini aktardı.

FETÖ’DEN FİRARİ KARDEŞİNE MESAJ

İddianamede yer alan önemli delillerden biri de ketamin.

Polis 11 Eylül’de operasyon yapmıştı. Prof. Dr. Salih Zoroğlu, eşi diş hekimi Özgül Z., psikologlar Ahmet A. ile Zeynep A., kliniğin sekreteri İnci A. ve ketamin ilacı yasadışı şekilde temin edip Zoroğlu’na verdiği iddia edilen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde görevli doktor Hüsna A. gözaltına alınmıştı. Zoroğlu’nun evinde cam tüp içinde Ketamin ilacı bulunmuştu.

Salih Zoroğlu ifadesinde 40’ın üzerinde çocuk için cinsel istismar raporu düzenlediğini söylemiş, hastalara ketamin verilmesini tedavinin bir parçası olarak açıklamıştı.

Ancak tedavi için kliniğine giden çocuklar Zoroğlu’nun ketamin verip ‘istismarı anlat’ telkininde bulunduğunu söylüyordu. Hatta Zoroğlu bir çocuğa “Ketamini annene söyleme” demişti.

Zoroğlu tedavi için kliniğe gelen çocuklarla yaptığı birçok görüşmeyi kayıt altına almıştı. Bu kayıtlar polis operasyonuyla ele geçirildi ve dosyaya delil olarak girdi. Konuşmalarda ketaminin nasıl elde edildiği, açılan soruşturmalar ve denetimlere karşı nasıl hazırlanılacağı da yer alıyordu.

Zoroğlu’nun bazı hastalarına teklif ettiği ‘yurt dışında okuma imkanı’yla ilgili bir konuşma da dosyaya girdi. Zoroğlu ifadesinde FETÖ’den firari kardeşinin Belçika’da yaşadığını belirtmiş, bazı hastaları onun yanına göndermek istediğini söylemişti. Firari FETÖ’cü kardeşi Tugˆba Aksu’nun da “Ensest bir vakanın yurt dıs¸ına gelmesi gerekiyorsa gönder abi” dediğini söyleyen Zoroğlu gönderdiği çocukların kardeşinin yanında kalabileceğini belirtmişti.