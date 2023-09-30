Psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu'na Sağlık Bakanlığı kalkanı... Soruşturma izni verilmemiş!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 13:57

Güncelleme: 30.09.2023 - 14:03

Sağlık Bakanlığı'nın, 40'a yakın çocuk hastasına yüksek dozda 'ketamin' vererek ailelerini cinsel istismarla suçlattırdığı iddiasıyla tutuklanan psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu için soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

10haber'den Hazar Dost'un aktardığına göre; eski İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Zoroğlu, ifadesinde hakkındaki iddiaların bir kısmını kabul edip, "Bir doktordan daha farklı yaklaştım" dedi.

Zoroğlu’nun hastalarına yaklaşımı konusunda 'etik ihlaller' olduğuna ilişkin meslek örgütleri de açıklamada bulundu.

"BİLİMSELLİK VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLDİĞİ..."

Gazeteci Timur Soykan'ın olayı gündeme getirmesinin ardından, Zoroğlu hakkında Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’ndan benzer iddialarla ilgili soruşturma izni istendi.

Ancak Bakanlığın, şu açıklamayı yaparak, soruşturma izni vermediği öğrenildi:

"Bütün bilgi, belge ve alınan ifadelerin incelenerek birlikte değerlendirilmesi sonucunda hekimlik mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin işlem ve uygulamalarda Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun eyleminin hastanın zikredilen tüm müracat ve tedavilerinde yerindelik, bilimsellik ve özen yükümlülüklerinin yerine getirildiği düşünüldüğünden."

Dosyada, Zoroğlu’nun çocuklara ketamin ve başka uyuşturucu maddeler vererek tedavi uyguladığı belirtilirken, başka hastanelerde görevli hekimler tarafından tekrar incelenen çocukların, Zoroğlu’nun yönlendirici sorular sorduğu yönünde beyanları olduğu bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenen dilekçede, Zoroğlu’nun hastalarıyla olan konuşmaların 'etikten uzak' olduğu da kaydedildi.