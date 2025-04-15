Eğitim-İş'ten 'proje okulu' tepkisi: 'Eğitimde istedikleri, siyasi iktidarlarını daim kılacak nesil yaratmak'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:54

Güncelleme: 15.04.2025 - 14:04

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay proje okullarına ve burada yapılan atamalara tepki göstermek amacıyla Ankara Atatürk Lisesi önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da katıldı.

Bu okulda da 16 öğretmenin görevine son verildiğini açıklayan Özbay, "75 ülkeyle birlikte yürütülen projenin danışmanının, Çankaya'da yılın öğretmeni seçilen öğretmenin görevine son verildi" dedi.

"BURANIN SAHİBİ BENİ UYGULAMASI"

Proje okulu uygulaması ile Türkiye'nin en köklü okullarına bakan onayıyla idareci ve öğretmenler atandığını belirten Özbay, "Proje okulları uygulaması 'Buraların sahibi benim. Kimi istersem onu atarım, kimi istersen onu gönderirim' uygulamasının karşılığıdır. Eğitimde siyasi iktidarın yıllardır istediği siyasi iktidarlarını daim kılacak bir neslin yaratılmasıdır" diye konuştu.

"MATEMATİK DE BİLMİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "38 bin arkadaşımızın yüzde 80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı" sözlerine yönelik, "38 bin öğretmenin yüzde yirmisine 6 bin diyor ama 7 bin 600 yapıyor. Matematik de bilmiyor" yanıtını veren Özbay, "Mülakatlarda bin 600 kişi, burada 6 bin öğretmenin görevine son verdi. Bu okulların yöneticilerinin tamamı tarikat ve yandaş sendika referanslıdır" ifadelerini kullandı.

"CUMHURIİETİN TEMELIİE SALDIRI"

Lise öğrencilerinin öğretmenine sarılıp, okuluna ve geleceğine sahip çıktığını gördüklerini belirten Özbay, "Bundan daha güzel eylem mi var? Mamak ilçe milli eğitim şube müdürü geliyor diyor ki '12. sınıfsınız 12 yılınızı yakarsınız' Sen kimsin, bu yetkiyi nerden alıyorsun?" çıkışını yaptı.

Fen liselerinin üniversiteye öğrenci yerleştirme oranının yüzde ellinin altına düştüğüne dikkat çeken Özbay, "Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne atanan müdür, 'Beni buraya abilerim gönderdi' demişti. İstanbul Erkek Lisesi'ne atanan müdür kız erkek birlikte yapılan faaliyetleri iptal etmişti. Bugün siyasi iktidar cumhuriyetin temeline kadar inmiş ve oraya saldırmaktadır" dedi.

"PROJE BAKAN İSTİFA ETSİN"

Özbay, son olarak şunları söyledi:

"Çözüm çok net Türkiye Cumhuriyeti okullarında proje,nitelikli, niteliksiz okul ayrımı olamaz. Proje okullarına son verilmeli. Bütün öğretmen atamaları objektif olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı'nı proje bakanlık olmaktan çıkarın. Proje bakan Yusuf Tekin de istifa etsin."

"MEB'İ ELE GEÇİRME OPERASYONU"

Özbay'dan sonra konuşan CHP'li Özçağdaş ise "2014 yılında üçü beşi geçmez diyerek başlattığınız bugün 2 153 okula ulaşan proje okulunun eşi benzeri var mıdır? 85 bin kişiyi atayan başka bakan var mıdır? Kendisinin bu kadar kişiyi tanıması mümkün olmadığına göre bu kararı kimler vermektedir? Yandaş sendikanın ve AKP teşkilatlarının hazırladığı listeleri mi vermektedir? Proje okullarına atamış olduğun 5 binden fazla kişinin kaçı yandaş sendika üyesidir? Bu, büyük bir yandaş ordusuyla MEB'İ ele geçirme operasyonudur" değerlendirmelerinde bulundu.