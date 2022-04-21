Protokol tribünü krizi müdürün başını yaktı

21 Nisan 2022 Perşembe, 16:26

Aydın'ın Söke ilçesinde on gün önce oynan Sökespor- Alaçatı Belediyespor maçı öncesi yaşanan protokol krizinin faturası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Turan Günen'e kesildi.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, maçtan önce beraberindekilerle birlikte protokol tribününe girmeye çalışan AKP Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes’i, Sökespor Başkanı Tamer Makaraç engelledi. Menderes'i şike yapmakla suçlayarak protokol tribününe almadı.

SPOR MÜDÜRÜNDEN DESTEK İSTEDİ

Yaşanan tartışma sonrası İlçe Spor Müdürü'nden destek isteyen AKP grubu, müdür Günen'den tesisin Sökespor yönetimine ait olduğu, müdahale etmesinin mümkün olmadığı yanıtını alınca, Günen'i hedef tahtasına koydu.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası bu gün Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Turan Günen’e görevden alındığı tebliğ edildi. Günen, 11 yıllık Söke Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde 11 yıllık spor uzmanlığı ve müdür vekilliğinden sonra 2014 yılında asil müdür olarak atanmıştı.