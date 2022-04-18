Aydın'da bir evden 4 kamyon çöp çıktı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde komşularının kötü koku nedeniyle ihbar ettiği vatandaşın evinden 4 kamyon çöp çıkarken ev iki günde temizlenebildi.
Zafer Mahallesi’nde bir evden kötü kokuların yayıldığı şikayeti üzerine Nazilli Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.
Şikayet üzerine mahalleye giden Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evi tespit ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Evden yayılan kötü kokular nedeniyle etkilenen Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışmalarını 2 günde tamamlandı. Zabıta personeli eşliğinde yapılan çalışmada zaman zaman eşyalarının atılmasına müdahale eden vatandaşın evinin daha önce 4 kez temizlendiği belirlenirken evden 4 kamyon çöp çıktı.
Temizlik çalışmasının tamamlanmasından ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, ekiplerin faaliyetleri ile kullanılabilir hale getirildi.
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