Psikologlara sadece 255 kadro
AKP, Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla depremden etkilenen yurttaşlara manevi destek sunma peşinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı 42 bin 500 personel alımı açıklaması sonrası 31 bin 600 kişilik alıma ilişkin başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Bakanlığın açtığı kontenjanda psikologlara sadece 255 kadro ayrıldı.
Türk Psikologlar Derneği (TPD) Başkanı Cem Şafak Çukur, Bakanlığın depremden etkilenenlere nitelikli ruh sağlığı hizmeti vermediğine dikkat çekerek “Ruh sağlığını yok sayan bu sağlık anlayışı değişmeli. Psikolojik hizmetleri temel ve kamusal sağlık ihtiyacı olarak görmeyen bu politikaların sonucunu toplum olarak yaşayacağız” dedi.
‘İSTİSMAR EDİLİYOR’
TPD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Aşan da psikologların değersizleştirilmesini anlamlandıramadığını kaydederek, “Bizlerin isteği her aileye bir psikologken 255 psikolog ataması yapılıyor. 11 tane yıkıma uğrayan ilden bahsediyoruz. 81 ilde de dolaylı yönden etkilenen insanlar var. İstanbul’daki yurttaşlar olası bir depremden dolayı endişeli. 81 ile 255 psikolog yetecekse biz TPD olarak teşekkür ederiz. Bari bu dönemlerde insanları iyi hissettirme konusunu uzmanlara bıraksınlar” dedi.
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