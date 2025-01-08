PTT binasına silahlı saldırıda yeni gelişme: PTT müdür vekili ve görevliyi katleden şahıs tutuklandı!
Rize’de PTT binasında 2 kişiyi silahla öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’ndeki PTT Başmüdürlüğü binasında dün 17.00 sularında meydana geldi.
Hakan K. isimli saldırgan, babasına ait kartı almak isteyince görevliler kendisine veremeyeceğini ifade etmişti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Hakan K. belinden çıkardığı tabanca ile PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’ı ağır yaralamıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybederken olay yerinden kaçan Hakan K. ise kısa sürede polis ekiplerince Mermerdelen Mahallesinde saklandığı binada yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘Kamu görevlisinin görevi başında öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah kullanma’ suçlarından tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında Rize Adliyesi’ne getirilen şahıs, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan zanlının daha önce silahla adam yaralama suçundan tutuklandığı, denetimli serbestlik ile serbest kaldığı ve ayrıca sicilinde darp, silah taşıma gibi suçlarında bulunduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- Fuat Uğur ve Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı'nın acı günü!
- AKP'nin kalesi Konya'da 'emekli maaşı' resti
- Sergen Yalçın iyi haberi sosyal medyadan duyurdu!
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'