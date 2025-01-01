Sayıştay, PTT’nin iştiraklerinden yaptığı alımlarda kurallara uyulmadığını tespit etti

Yayınlanma: 01.01.2025 - 11:37

Güncelleme: 01.01.2025 - 11:38

Sayıştay’ın PTT’nin 2023 Yılı Denetim Raporu’na göre, PTT AŞ Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü çerçevesinde, PTT iştiraklerinden yapılan mal ve hizmet alımları ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, ihale komisyonu kurma ve bu prosedürdeki yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, tedarikçi değerlendirme hükümleri uygulanmaksızın ve sözleşme yapılmaksızın gerçekleştiriliyor. PTT iştiraklerinden yapılan alımlarda teminat alınmaması ve şirket menfaatlerini koruyacak garanti hükmüne yer verilmemesinin, çeşitli risklere ve sorunlara yol açtığına işaret edilen raporda, şöyle denildi:

YASAL SÜREÇ İŞLETİLMELİ

“Bu çerçevede PTT iştiraklerinden yapılan kapsam dışı alımlarda, özellikle mal ve hizmet alımının alt yükleniciden yapılmasının öngörüldüğü, mal ve hizmet ifasının belli bir temin ve hazırlık süresini gerektirdiği ve işin yıllara sari olduğu durumlarda, teminat alınması ve şirket menfaatlarini koruyacak diğer yasal süreçlerin işletilmesi gerekmektedir.”

SERMAYE BİTTİ!

PTT AŞ’ye ait olan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ’nin sermayesinin tamamını yitirdiği ve şirket öz kaynaklarının negatif bakiyeye düştüğü de tespit edildi. Sayıştay, şirketin daha fazla zarar etmesinin önüne geçilmesi için önlem alınması gerektiğini vurguladı. Raporda, PTT AŞ’nin 2 milyar 388 milyon 244 bin 491,14 TL dönem net zararı olduğu bildirildi. Sermayesinin tamamını yitirdiği ve şirket öz kaynaklarının negatif bakiyeye düştüğü belirtilen PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ de, 94 milyon 854 bin 935,46 TL zarar etti.