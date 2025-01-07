PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı: İki çalışan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:30

Güncelleme: 07.01.2025 - 23:46

Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Kimliği belirsiz saldırgan, babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan saldırgan, ateş etti. Saldırgan, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan iki çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı iki çalışan hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada saldırganın kimliği tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek “Bugün saat 17.03 sularında Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki görevli personelimiz silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı personeller (Selim Okumuş, Ömer Bayazit) hastaneye kaldırılmış; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir.Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.