PTT çalışanları direnişi bakanlık önüne taşıyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:04

İzmir’de Bayraklı PTT Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde toplanan ve “Sürgünler geri alınsın” pankartı açan ve “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atan KESK üyeleri kurum bünyesinde son dönemde üyelerine yönelik artan baskıları protesto etti.

Sendikanın 7 ayrı yöneticisinin çeşitli gerekçelerle yurt genelinde farklı illere tayin edilmesine karşı çıkan emekçiler adına hazırlana açıklamayı okuyan KESK Haber-Sen İzmir 6 No’lu Şubesi Kadın Sekreteri Derya Balseven, “182 yıllık bir kurumu yıllardır yandaşlık ilişkisiyle, adam kayırmacılıkla, sarı sendikaların temsilcileriyle dolduran PTT yönetimi oluşturduğu liyakatsiz kadrolar ile hem kurumun itibarını sarsmakta hem de usulsüz, kanunsuz işlemler ile PTT’de çalışan emekçilerin çalışma hayatını bozmaktadır. Sendikal yapının en önemli ve gerçek temsilcisi KESK ve çatısı altındaki Haber-Sen örgütlü bulunduğu kurumlarda sistematik saldırı ve baskılar altındadır. Örgütlü bulunduğumuz PTT’de uğradığımız sendikal ayrımcılık ve baskı son yaşanan sürgünlerle ayyuka çıkmıştır. Örgütlü bulunduğumuz işyerlerindeki yöneticiler açıkça sendikal ayrım yapmakta üyelerimize mobbing uygulamaktadır. Bu hukuksuz uygulamaların altında imzası bulunan kişiler hakkında, sendikal ayrımcılık yapmak, görevi kötüye kullanmaktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Üyelerimize yapılan hukuksuz sürgünler son bulana kadar mücadalemize devam edeceğiz. Sürgünler geri alınmadığı takdirde ülkenin dört bir yanından yürüyüş kolları ile basın açıklamaları yapılarak PTT Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığının önünde kitlesel basın açıklaması yapacağız. Kendini yasalardan üstün gören, sendikal ayrımcılık yapan, adam kayıran, liyakatsiz atamalara imza atıp ve kurum kaynaklarını kendileri, yandaşları ve aileleri için fütursuzca kullananlardan gün gelince bağımsız yargı önünde hesap soracağız” diye konuştu.