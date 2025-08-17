PTT’den çalışanlara iş bırakma yasağı: 'Kesinlikle katılmayın'

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT), çalışanlarına gönderdiği yazıyla 18 Ağustos 2025 tarihinde yapılacağı duyurulan iş bırakma eylemine katılmalarını yasakladı.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı imzasıyla yayımlanan yazıda, sendikal platformlarda ve sosyal medyada duyurulan iş bırakma çağrılarına atıf yapılarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na dikkat çekildi. Söz konusu kanunda kamu görevlilerinin grev ve iş bırakma hakkının bulunmadığı vurgulandı.

“Anayasa ve ilgili mevzuat gereğince kamu hizmetlerinin sürekliliği esastır. Bu sebeple kamu görevlilerinin görevlerini terk etmesi veya iş bırakması hukuken mümkün değildir” ifadelerinin yer aldığı yazıda, PTT personeline kesin uyarılarda bulunuldu.

Kurumun resmi yazısında şu ifadelere yer verildi: