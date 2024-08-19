PTT postayı 15 ay sonra ulaştırdı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.08.2024 - 04:00

Tiyatro gazetesinin 15 ay sonra eline ulaşması üzerine Coşkun Çetinalp şu paylaşımı yaptı:

“Bu gazete, PTT yoluyla bana bugün ulaştı. 05.05.2023 tarihinde postaya verilen Tiyatro Gazetesi isimli yayın, tam 15 ay sonra benimle yani okuyucusuyla buluştu. Gerçi, okunmamış her şey yenidir mantığıyla bakarsak önemli değil 15 ayda teslim edilen PTT’yi kutlarım.”

