PTT postayı 15 ay sonra ulaştırdı
Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBKT) 29 yıl boyunca sahne alan, genel sanat yönetmenliğini yapan, OBKT’den emekli olduktan sonra Ordu Ekin Tiyatrosunu kuran, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Benim İçin Üzülme, Gülperi, Payitaht Abdülhamit dizilerinde oynayan sahne sanatçısı Coşkun Çetinalp’a 5 Mayıs 2023 tarihinde PTT ile İstanbul’dan gönderilen Tiyatro gazetesi 17 Ağustos 2024 tarihinde eline ulaştı.
Tiyatro gazetesinin 15 ay sonra eline ulaşması üzerine Coşkun Çetinalp şu paylaşımı yaptı:
“Bu gazete, PTT yoluyla bana bugün ulaştı. 05.05.2023 tarihinde postaya verilen Tiyatro Gazetesi isimli yayın, tam 15 ay sonra benimle yani okuyucusuyla buluştu. Gerçi, okunmamış her şey yenidir mantığıyla bakarsak önemli değil 15 ayda teslim edilen PTT’yi kutlarım.”
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