PTT çalışanlarının maaşlarına 'derken kesintisi' : Üye olmamışlar!

16 Ocak 2022 Pazar, 09:26

Binlerce PTT çalışanın maaşlarından üyesi olmadıkları dernek için aidat kesintisi yapıldığı bildirildi. Maaşlarının eksik yatırıldığını fark eden PTT çalışanları Ziraat Bankası hesabından işlem hareketlerini kontrol edince ‘Posta Çalışanları Sosyal Yardımlaşma ve Kanunu Haklarını Koruma Derneği’ne 20 liralık aidat kesintisi yapıldığını fark etti.

BirGün'ün haberine göre, Haber-Sen yaptığı açıklamada, “Posta emekçilerinin bu gün hesaplarında yapılan kesinti başlı başına bir skandaldır. Fakat bugün gerçekleşen mevzu sadece kesinti yapılması mevzusu değildir. Hepimizin kişisel verilerinin kanunsuz bir şekilde birilerine servis edilmesidir” dendi.

"PTT'NİN SUÇ İŞLEDİĞİ" BELİRTİLDİ

PTT’de kadrolu çalışan emekçilerin maaşları dün Ziraat Bankası maaş hesaplarına yatırıldı. PTT çalışanları maaşlarının eksik yatırıldığını fark etti. Bunun üzerine işlem hareketlerine banka işlem hareketlerini kontrol eden emekçileri üyesi olamadıkları POSTDER için 20 liralık aidat kesintisi yapıldığını fark etti. Yapılan kesintiler üzerine Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Haber-Sen Merkez Yürütme Kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, kişinin hayatının gizli alanında kalması gereken ve herkes tarafından bilinmeyen kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmesi, başkasına verilmesi veya yayılması ile meydana gelir. Uygulamada bu suça, ‘kişisel bilgilerin ele geçirilmesi suçu’ da denilmektedir.”

Haber-Sen tarafından yapılan açıklamada PTT’nin suç işlediği belirtilerek “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, TCK’nın 136 maddesinde seçimlik hareketli bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle, aşağıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin yapılmasıyla failin cezalandırılması gerekir:

-Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin başkasına verilmesi,

-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması,

-Kişisel verilerin ele geçirilmesi.

Burada sorumluluğu olan dernek, kurumlar hangisi ise onlar hakkında suç duyurusu yapılacak ve sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağımızı buradan bütün posta emekçilerinin bilmesini isteriz” dendi.

Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu da yaşananların usulsüzlük olduğuna değinerek yarın ilgililer hakkında suç duyurusu da dahil olmak üzere hukuki girişimlere başlayacaklarını belirtti.