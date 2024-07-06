PTT’deki ‘sürgün’ cezaları döndü
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde çalışan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen üyesi iki kişi, kurum içindeki liyakatsizliği eleştirdiği gerekçesiyle geçen yıl çeşitli kentlere sürgün edildi.
HaberSen Merkez Denetleme Kurulu
üyesi Kübra Evliyaoğlu’na üç ayrı
disiplin cezası verildi. Evliyaoğlu,
Ordu’dan Ağrı’ya gönderildi.
7 No’lu şube sekreteri Ahmet
Aydoğan ise eleştirel paylaşımları
gerekçe gösterilerek Adana’dan
Erzurum’a sürgün edildi. Konuya
ilişkin sendikanın açtığı davada
ise Erzurum 3. İdare Mahkemesi
bu cezalara ilişkin yürütmeyi
durdurma kararı verildi. HaberSen Genel Başkanı Mesut Balcan,
“Bundan sonraki süreçte sürgün
kararının geri alınması gerekiyor.
Genel müdürlük ile yaptığımız
görüşmelerde üyelerimizin
sürgün gerekçelerinin gayri
resmi olarak ‘otoriteye karşı
çıktıkları’ cevabı oluyor. Bu cevap
kamu kurumlarında ilk defa
kullanılıyor” dedi. l
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