PTT’deki ‘sürgün’ cezaları döndü

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

HaberSen Merkez Denetleme Kurulu üyesi Kübra Evliyaoğlu’na üç ayrı disiplin cezası verildi. Evliyaoğlu, Ordu’dan Ağrı’ya gönderildi. 7 No’lu şube sekreteri Ahmet Aydoğan ise eleştirel paylaşımları gerekçe gösterilerek Adana’dan Erzurum’a sürgün edildi. Konuya ilişkin sendikanın açtığı davada ise Erzurum 3. İdare Mahkemesi bu cezalara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi. HaberSen Genel Başkanı Mesut Balcan, “Bundan sonraki süreçte sürgün kararının geri alınması gerekiyor. Genel müdürlük ile yaptığımız görüşmelerde üyelerimizin sürgün gerekçelerinin gayri resmi olarak ‘otoriteye karşı çıktıkları’ cevabı oluyor. Bu cevap kamu kurumlarında ilk defa kullanılıyor” dedi. l

