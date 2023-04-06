PTT’den o şirkete 20 milyonluk kıyak daha: 'PTT küçülüyor, küçük ortak zenginleşiyor'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:26

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 15:26

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, her yıl zarar eden PTT’nin yüzde 40 ortağı olduğu PTTeM isimli şirketi nasıl kalkındırdığını açıkladı.

Daha önce yaptığı açıklama ile PTTem isimli şirket üzerinden gerçekleştirilen HGS yüklemelerinde PTT’nin zarar etme pahasına bu şirketin sermayesini transfer fiyatlaması yöntemiyle nasıl yükseltildiğini kamuoyu ile paylaşan Atila Sertel, aynı şirket ile 500 milyon liralık bir iş anlaşması daha yapıldığını söyledi.

"GÖZ GÖRE GÖRE ZARAR ETTİRİLİYOR"



Sertel, “Tamamı 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen PTT, o tarihten bu yana zarar etmeye devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu’na devredildiğinde öz sermayesi 2.7 milyar TL olan şirket son üç yılda 2 milyar 346 milyon TL zarar ederken, şirketin öz sermayesi de yüzde 85.8 oranında azalarak 386 milyon liraya kadar düştü. 183 yıllık bir kurum göz göre göre zarar ettiriliyor. Kurumun kaynakları bazı yandaşlara peşkeş çekiliyor. PTT yıldan yıla erirken, içi boşaltılırken küçük ortaklar, yandaş ihaleciler zenginleşiyor, büyüyor” dedi.

"SORUŞTURULMAYA MUHTAÇTIR"



PTT’nin yalnızca yüzde 40’ına sahip olduğu PTTeM isimli şirketin özellikle kollandığını, şirketin piyasa değerinin yükseltilmeye çalışıldığını vurgulayan Atila Sertel, PTTeM ve PTT arasındaki 500 milyonluk işin detaylarını şu şekilde açıkladı:

“Aralarında Botaş, KOSGEB, ETİ Maden gibi kamu kurumlarının personellerine kıyafet temin etme işi 2022, 2023 yılları için PTT’ye ihale ediliyor. İşin değeri 500 milyon TL gibi oldukça büyük bir para. PTT bu temin işini önceki yıllarda da yapıyordu ancak tek başına yapıyordu ve bu teminden elde ettiği kârı da kendi kasasına koyuyordu. Ancak PTT bu sefer kârını paylaşmayı tercih etmiş. PTT yönetimi 500 milyonluk işe küçük ortağı olduğu şirketi, PTTeM’i de dahil etmeyi uygun görmüş. Sayıştay ve diğer denetimlerden yırtmak için de aralarında bir protokol yapmışlar. Buna göre 500 milyonluk kıyafet temin işi birlikte yapılacak ve yüzde 8’lik kâr da yarıya yarıya paylaşılacak. Dolayısıyla işin sonunda elde edilecek 40 milyon TL’lik kârın 20 milyon TL’si Hakan Çevikoğlu’nun sahibi olduğu PTTeM şirketine aktarılacak. Her yıl zarar eden PTT, 40 milyon TL’yi kendi kasasına koymak yerine her nedense bu işi yarı parasına yapmayı tercih ediyor. 20 milyon TL’yi de PTTeM’e aktarıyor. HGS işinde de benzer bir durum söz konusuydu. PTTeM ve PTTAVM şirketinin sahibi Hakan Çevikoğlu’nun siyasi ve ticari ilişkileri, PTT yönetiminin bu şirkete ilgisi araştırılmaya, soruşturulmaya muhtaçtır.”

Bu kılıfına uydurulmuş usulsüzlüğün her türlü engellemeye rağmen Sayıştay raporlarına gireceğini ve önümüzdeki dönemde KİT Komisyonu’nda derinlemesine sorgulanacağını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdiğini dile getirdi.

Sertel, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1- Kamu kurumlarında görev yapan personeller için satın alınan giysiler PTT ve PTT’nin yüzde 40 ortağı olduğu PTTem şirketi tarafından mı temin edilmiştir?

2- Önceki yıllarda bu teminler hangi kamu kurumu aracılığıyla yapılmaktaydı?

3- Bazı kamu kurumlarının personellerine dağıtmak amacıyla yapılan giysi alımı için ihale açılmış mıdır? Açıldıysa bu ihaleye kamu veya özel sektörden hangi firmalar girmiştir? Giysi tedariği ihalesi ne kadar bedelle kimde kalmıştır?

4- Bahse konu ihale hangi tarihte yapılmış, hangi kamu kurumlarına toplam kaç adet kıyafet temin edilmiştir?

5- PTT ihale bedeli 500 milyon TL olduğu söylenen işe neden yalnızca yüzde 40’ına sahip olduğu şirketi dahil etmiştir? Herhangi bir şirket dahil edilmesi gerekiyorsa neden tamamına sahip olduğu şirketleri dahil etmemiştir?

6- PTT geçmiş yıllarda olduğu gibi bu ihaleyi tek başına üstlenebilecekken 500 milyon TL’lik işe yüzde 60’ı Hakan Çevikoğlu isimli kişiye ait PTTem’i dahil etmesinin nedeni nedir?

7- PTT bu ihaleden ettiği yüzde 8’lik karın hepsini (40 milyon TL) kasasına koyabilecekken neden PTTem şirketi ile yarı yarıya paylaşmayı tercih etmiştir?

8- PTT tarafından PTTem şirketine kaynak aktarımı mı yapılmaktadır?

9- Bu ihale ve PTT yöneticileriyle ilgili Bakanlık soruşturma açmış mıdır? Soruşturma açılmadıysa açılması planlamakta mıdır?