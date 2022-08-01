PTT'nin pes dedirten teklifine işçilerden iş durdurma eylemi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:40

PTT A.Ş. bünyesinde toplama ve dağıtım şirketinde çalışan, birçok özel firmaya bağlı 14 bin taşeron işçisi yeni sözleşme döneminde PTT ve taşeron firmaların gönderdiği sözleşmenin haklarının geriye götürüldüğünü belirtti. Enflasyon karşısında geçinemeyecek duruma gelen işçiler, düşük maaşı taahhüt eden sözleşmeyi imzalamayı reddederek iş durdurma eylemine başladı.

Başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Elazığ, Tunceli, Batman ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde iş bırakan binlerce işçi, sözleşme kendi talepleri doğrultusunda yapılana kadar eylemlerini sürdüreceğini açıkladı.

Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan PTT-Sen Örgütlenme Uzmanı Leyla Bihter Özenç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı TÜFE bazında yıllık enflasyon haziranda yüzde 78.62 olarak açıklanırken işçilere verilecek zammın bunun çok altında kalmasına tepki gösterdi. Özenç, “Bugün, PTT’de taşeron olarak çalışan 14 bin işçinin sözleşme yenileme tarihi. İşçiler, geçmiş yıllardaki sözleşmelerde asgari ücret üzerinden yüzde 30 ila 40 bandında fark alırken, yeni imzalatılmak istenen sözleşme ile ancak yüzde 10 civarında fark alabilecek.

Yol yemek hakkıyla dengelendiği söylense de bayram, hastalık, yıllık izin gibi her ay mutlaka denk gelen durumlarda ücretleri düşük yatacak. Sosyal haklar hesaplamaya dahil olmadığı için emeklilik günleri, gelecekleri için biriktirdikleri sigorta primleri ve ay sonunu getirmelerine yarayan mesai ücretleri de düşecek. Yurttaşın ve işçilerin daha fazla mağdur olmamasını sağlayacak tek bir taleptir kabul edilmesi gereken o da eski sözleşme şartlarının değiştirilmemesi” diye konuştu.

"HER GÜN EVİNİZE MİSAFİR OLAN İŞÇİLER HAKKINI ALSIN"

Konuya ilişkin PTT taşeron işçilerinin sendikası PTT-Sen’in açıklaması şöyle: “Biz koca bir çınar olduğunu söyleyen PTT kurumunda her seçim öncesi kadro vaadi verilen, geçim bu denli zorlaşmış, asgari ücrete dahi ara zam yapıldığı bir dönemde ücret hakları düşürülmüş taşeron işçileriz. Talebimiz çok açıktır, eski sözleşmelerimizin yeniden düzenlenip önümüze koyulmasını 14 bin taşeron işçi için istiyoruz. Talebimiz gerçekleşene kadar dağıtım merkezlerimizde bekliyoruz.

Çocuklarımızın, bizlerin geleceği için kurumun tüm yükünü sırtlanmış biz taşeron işçilerin bu talebinin dikkate alınacağını umuyoruz. Bize destek olun, her gün evinize misafir olan taşeron işçiler hakkını alsın.”