PTT 76 ilde zarar ederken; 4 ilde kâra geçti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:20

Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar etmeye başlayan PTT, KİT'ler arasında en çok zarar eden üçüncü kuruluş oldu. 2019'da 1 milyar 218 milyon TL, 2020'de 741 milyon TL ve 2021'de ise 387 milyon lira zarar açıklandı. PTT bu yılın ilk 4 ayında 76 ilde zarar ederken, sadece İstanbul, Aksaray, Kütahya, Muğla ve Kilis'te kâra geçti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre zararda ilk üç sırayı İzmir, Ankara ve Adana alırken, İzmir 44 milyon TL, Ankara 42 milyon TL, Adana 25 milyon lira zarar etti. PTT İstanbul Başmüdürlüğü ocak-mayıs arasında 369 milyon TL kâr elde ederken, Muğla 15 milyon TL, Kütahya 1.7 milyon TL, Kilis 1.5 milyon TL ve Aksaray ise 1.2 milyon lira kâr sağladı. Geriye kalan 76 ilin tamamının faaliyeti zarar oldu.

7.9 MİLYAR TL GİDER

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 17 Mayıs 2022 günü TBMM KİT Komisyonu’nda, “2021 yılında 7 milyar 540 milyon TL gelire karşılık 7 milyar 928 milyon TL giderle 387 milyon TL zarar oluştu” açıklamasını yapmıştı.

PTT'nin verileri incelendiğinde çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Yılda yöneticilere 33 ile 36 bin lira temsil ödeneği tahsis edildiği anlaşıldı. PTT, son iki yılda finansman giderlerini karşılamak için de kredi kullanmaya başladı. 2021'de 664 milyon lira kredi alan PTT, 2022'nin ilk 5 ayında 670 milyon lira kredi kullandı.