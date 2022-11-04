Purçu: Marifet bitmemiş TOKİ’ler yapmak değil, depreme yönelik önleyici tedbirler almaktır!
Hafta başında deprem17 bakanlığa deprem tedbirlerini soran İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Buca merkezli 4.9 şiddetindeki deprem sonrası yurttaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı. Özcan, “Marifet yarım, bitmemiş TOKİ’ler yapmak, hasar görmüş okulları sadece kapatmak değil; marifet depreme yönelik önleyici tedbirler almak, deprem mağdurlarının gerçekten sarıp sarmalamaktır”
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; gece İzmir’in Bulca ilçesinde 4,9 şiddetinde yaşanan depremle ilgili geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek; bir daha geçmişteki acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Purçu, iktidarın göstermelik tedbirlerle günü kurtaramaya çalıştığını söyledi.
Depremin önlenebilir olduğunu sadece önceden gerekli tedbirlerin alınarak can ve mal kaybının önüne geçilebileceğini belirten Purçu; hükümete seslenerek, “Bir kez daha 117 can kaybetmemek adına; yıkılan binaların önünde acılı annelerin, acılı evlatların yakınlarını beklerken ki çığlıklarını, feryatlarını görmemek adına iktidarı gerekli tedbirleri almak adına göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
“MARİFET YARIM, BİTMEMİŞ TOKİ’LER YAPMAK DEĞİL”
Hafta başında 17 Bakanlığa birden olası bir depreme karşı Bakanlıklar nezdindeki kamu kurum ve kuruluşların binalarının depreme dayanıklılık durumlarını, depreme karşı aldıkları ya da alacakları tedbirleri soran Özcan Purçu, 30 Ekim 2020 depreminde İzmir Selçuk ilçesinde hasar gördüğü için kapatılan ancak ardından hiçbir işlem yapılmayan üç okulun durumu ve burada eğitim gören çocukların mağduriyetini de meclise taşımıştı.
Yine önceden yaptığı açıklama ile daha çivisi çakılmayan TOKİ’ler varken, yeni ve artan oranlı aidatlarla TOKİ yapmakla övünen iktidarı eleştiren Purçu; ““Marifet yarım, bitmemiş TOKİ’ler yapmak, hasar görmüş okulları sadece kapatmak değil marifet depreme yönelik önleyici tedbirler almak, deprem mağdurlarının gerçekten sarıp sarmalamaktır. Onları göstermelik yarı işlerle pansuman yapmak değildir” diye konuştu.
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