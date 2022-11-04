İzmir'de deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından panikle yüksekten atlayan 3 kişi yaralandı. Depremde yaşananlar, güvenlik kameralarına takıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2022 Cuma, 09:39
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.


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