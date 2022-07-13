Purina One ve Pro Plan markalı üç kedi maması ürününde zehirli kimyasallar çıktı
Online satış platformu Amazon, kedi maması markasının ürünlerinde kimyasal tespit edilmesi üzerine mamaları geri çağırma kararı aldı.
Fransa'nın tüketici denetleme kurumu, üç Purina One ve Pro Plan markalı kedi mamasının belli parti numaralı ürünlerinin toplatılması için uyarı yayımladı.
Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin "Bütçemizi zorlayıp kedimize köpeğimize aldığımız ProPlan mamalarda 'tehlikeli kimyasallar' ortaya çıkmış. Birçok seri geri çağrılmış. Üstelik bunu duyuran marka değil, Amazon oldu" dedi.
Bütçemizi zorlayıp kedimize köpeğimize aldığımız ProPlan mamalarda 'tehlikeli kimyasallar' ortaya çıkmış. Birçok seri geri çağrılmış. Üstelik bunu duyuran marka değil, Amazon oldu. pic.twitter.com/JCwolf5MKS— Altan Sancar (@altansancarr) July 12, 2022
MARKALAR BELLİ OLDU
Öte yandan söz konusu ürünler Türkiye'de de satışı olan "Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması, Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması" oldu.
Toplatılma talebinin gerekçesi olarak üç mamanın da belli parti mumaralı ürünlerinde tedarikçilerden biri tarafından kullanılan su arıtımında kullanılan kimyasalların kedi için zararlı olabilecek kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi.
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