PYD yöneticisi Salih Müslim, AKP'ye seslendi: 'Türkiye elini Suriye'den çekmeli' dedi

Terör örgütü PKK'nin Suriye kolu PYD'nin yöneticilerinden Salih Müslim, Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Suriye'de HTŞ-SDG arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na ilişkin konuşan Müslim, "Anlaşmanın devamlılığı, Türkiye’nin Suriye’den elini çekmesi ve Şam hükümetinin Türkiye’nin etkisinden ne derece uzaklaşacağıyla yakından ilgili" dedi.

bianet'e konuşan Müslim, Türkiye'ye karşı hiçbir zaman düşmanlık beslemediklerini ve eylemlerinin olmadığını ileri sürdü. Türkiye sınırlarının açılmasının iki taraf için de yararına olacağını kaydetti. Müslim amaçlarının Suriye yönetimi ile anlaşmaya varmak olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTERİZ"

Müslim, konuşmasında Türkiye'ye gelmek istediklerini de belirtti. "Ama bizim istememize, talep de bulunmamıza gerek bile olmamalı. Biz barış içinde oturup konuşup sorunlarımızı çözelim istiyoruz. Bunu 2013'ten beri hep söylüyoruz. Türkiye’ye benim geldiğim dönemde Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edildik.Türkiye o dönem dürüst davranmadı" dedi.

"ÖCALAN, SDG İLE İLETİŞİMDE"

Müslim, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın başta Mazlum Abdi olmak üzere SDG yöneticileri ile iletişimde olduğunu bildiklerini söyledi.

Müslim, "Bu iletişimin, Türkiye’deki süreçle ilgili bir bilgi akışı olduğunu tahmin ediyorum. Öcalan, bu iki meselenin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini söylüyor. Suriye’nin kendi meseleleri üzerinden Türkiye’deki sürecin zedelenmesini uygun görmüyor" dedi.

"EN İYİ ŞEY ELİNİ ÇEKMEK OLUR"

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında da konuşan Müslim, "Türkiye’deki sürecin başarıya ulaşıp ulaşmaması yine kendi içindeki çekişmelere bağlı. Başarıyla sonuçlanmasını umuyoruz. Türkiye’nin bu konuda yapacağı en iyi şey, elini Suriye’den çekmek olur" şeklinde konuştu.

Müslim, "AKP’nin silah bırakan PKK’lilerin PYD’ye katılımı konusunda kaygıları var" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bu, boşuna bir kaygıdır ve bunun sona ermesini diliyoruz. Böyle bir ihtiyacımız da yok, bizim güçlerimiz bize yetiyor. Sadece PKK’ye değil, bölgeden herhangi bir katılıma da ihtiyacımız yok. PKK bir dönem görevini yaptı. Gerillalar geldi, Kobanî’yi savundu. Bizim güçlerimiz bize yetiyor, kimseye ihtiyacımız yok."