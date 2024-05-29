Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:11

Güncelleme: 29.05.2024 - 17:11

Geçen aylarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Polat'ın, anne ve anneannesini katleden Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kaldığı ortaya çıktı. Yeniden hastaneye sevk edilmesine karar verilen Polat’ın cezaevi yönetimine, cezaevine dönmek için dilekçe verdiği öğrenildi. Peki, Rabia Çataklı kimdir? Rabia Çataklı olayı ne?

RABİA ÇATAKLI KİMDİR?

31 yaşındaki Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya’ya bıçakla saldırdı.

Çataklı annesini ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı.

Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı’yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı.

Ceset parçaları toplanarak adli tıpa yollandı. Hastanede sağlık kontrolüne alınan cani ise bu sırada serçe parmağını koparıp yuttu.

5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan Çataklı, "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…" dedi.

Rabia Çataklı'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğu, cinayetten hemen önce annesi tarafından hastaneye götürüldüğü, ancak "kızıma deli derler" diye hastaneye yatırılmadan eve getirildiği ortaya çıkmıştı.