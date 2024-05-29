Kadir Polatçı kimdir? Kadir Polatçı kaç yaşında, nereli?

Sandık Kokusu dizisinin son iki bölümüne yeni bir oyuncu geliyor. Son olarak Ruhun Duymaz dizisinde seyirci karşısına çıkan oyuncu Kadir Polatçı, diziye konuk olacak. Peki, Kadir Polatçı kimdir? Kadir Polatçı kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 16:58
Kadir Polatçı kimdir? Kadir Polatçı kaç yaşında, nereli?
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Sandık Kokusu sürpriz bir ismi ağırlıyor. Daha önce farklı projelerde ekran karşısına çıkan Kadir Polatçı, diziye konuk olacak. Polatçı, yakın zaman sezon finali yapacak olan dizide Komiser Kemal karakterine hayat verecek. Peki, Kadir Polatçı kimdir? Kadir Polatçı kaç yaşında, nereli?

KADİR POLATÇI KİMDİR?

İstanbul doğumlu oyuncu Kadir Polatçı, Aşkın Zamanı, Arka Sıradakiler, Arka Sokaklar ve son olarak Kardeş Payı dizisinde Deniz karakterini canlandırarak kısa sürede izleyicinin gönlünü kazanmayı başardı. Son olarak Küçük Esnaf sinema filminde oynamıştır.


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