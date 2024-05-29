Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:55

Güncelleme: 29.05.2024 - 15:55

Birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. Çomoğlu hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Gülşah Çomoğlu kimdir? Gülşah Çomoğlu kaç yaşında, neden öldü?

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, 11 Mart 1986 yılında dünyaya geldi. Unutma Beni dizisiyle ekranlara gelen "Behzat Ç." ve "Umudun Kıyısında" gibi yapımlarda da yer aldı.

Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakteriyle ekrana gelen Gülşah Çomoğlu, Kasaba Doktoru dizisinde de Bahar karakterini canlandırmıştı. Gülşah Çomoğlu, 2018 yılında Gökhan Günal ile nikah masasına oturmuştu.