Rafta bulunmayan yağlar, zincir marketlerin depolarından çıktı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde zabıta ekipleri, marketlere şok denetim yaptı. Raflarda bulunmayan yağlar, 10 marketin deposundan çıktı. Marketler hakkında tutanak tutuldu.
Edinilen bilgiye göre, Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, yağ satışlarını durduran ve depolarda stoklayarak fırsatçılık yapan zincir marketleri denetledi. Yapılan denetim kapsamında incelenen 19 marketten 10 tanesinin deposunda yağ stoklandığı tespit edildi.
Yağ sakladığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu ve ceza kesileceği bilgisine ulaşıldı.
“VATANDAŞLARIMIZI FIRSATÇILARA YEDİRMEYECEĞİZ”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızı fırsatçılara yedirmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde 19 markette inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda 19 marketin 10’unun raflarında yağ satmadığı halde depolarında yağ stokladığı tespit edilmiş olup tutanak tutulmuştur. Vatandaşlarımızı stokçuluğa ezdirmemek için denetimlerimizi sürdüreceğiz“ dedi.
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