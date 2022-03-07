Bakan Nebati’den ‘ayçiçek yağı’ açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayçiçek yağı stoklarının tükendiği iddialarını yalanladı, "Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati küresel enflasyonun Türkiye'ye yansımalarına dikkat çekerek fiyat istikrarının sağlanmasının birinci önceliklerinden biri olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı olduğunu söyleyen Nebati şu açıklamaları yaptı:
"Dünyadaki gıda fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı yalan yanlış haberlerle, yağ kuyruklarıyla ilgili haberler, yağ stoku bitmiştir gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var. Türkiye bir tarım ülkesidir. Sanki kuyruk varmış gibi, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ihanete varan söylemlerle destekleyenlerle bir iletişimimiz olacak.
20 Aralık öncesi döviz kurlarından ciddi zarar gören bireyseller şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil ülkeye düşmanlık yapmaktalar. Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin"
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