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Rafting yapan 52 kişi zehirlenmişti: Şirket sahibi tutuklandı, işletme mühürlendi

Rafting yapan 52 kişi zehirlenmişti: Şirket sahibi tutuklandı, işletme mühürlendi

30.06.2026 15:35:00
Güncellenme:
DHA
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Rafting yapan 52 kişi zehirlenmişti: Şirket sahibi tutuklandı, işletme mühürlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda rafting yapan 52 kişinin yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili gözaltına alınan rafting şirketi sahibi T.T., tutuklandı. Şirket ise belediye tarafından mühürlendi.
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Önceki sabah Konya'dan günübirlik tur kapsamında Manavgat'a gelen yerli turist kafilesi, Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndan geçen Köprüçay Irmağı'nda rafting yaptı.

Rafting etkinliğinin ardından işletmede yemek yiyenlerden 52'sinde zehirlenme belirtileri görüldü. Geldikleri tur araçlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişiler, dün sabaha karşı taburcu edildi.

RAFTİNG İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında rafting şirketi sahibi T.T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dün adliyeye sevk edilen T.T. tutuklandı, şirketi ise Manavgat Belediyesi tarafından mühürlendi. 

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