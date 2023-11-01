Rahat tavırları tepki çekti: 'Ayak ayak üstüne atan' Engin Polat'a polisten uyarı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 10:30

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:15

Kara para aklama iddialarıyla uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.

Polat çiftinin yanı sıra Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün de gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürülürken yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ENGİN POLAT'A POLİSTEN UYARI

Öte yandan Engin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede 'ayak ayak üstüne attığı' anda polis tarafından uyarıldığı anlar da kameraya yansıdı.