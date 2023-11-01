Rahat tavırları tepki çekti: 'Ayak ayak üstüne atan' Engin Polat'a polisten uyarı
Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Engin Polat hastanede ayak ayak üstüne attığı anda polis tarafından uyarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Kara para aklama iddialarıyla uzun süredir Türkiye gündemini meşgul eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
Polat çiftinin yanı sıra Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu, avukatları Ahmet Gün de gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürülürken yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
ENGİN POLAT'A POLİSTEN UYARI
Öte yandan Engin Polat'ın sağlık kontrolü için getirildiği hastanede 'ayak ayak üstüne attığı' anda polis tarafından uyarıldığı anlar da kameraya yansıdı.
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