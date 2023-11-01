Aile dizisinde Dilan Polat-Engin Polat ve 'mail order' göndermesi: Dilan Polat anında cevap verdi!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 07:54

Güncelleme: 01.11.2023 - 07:58

Son zamanlarda gündeme konu olan olaylar sıklıkla dizilerde işlenmeye başlandı. Daha önce Bambaşka Biri ve Adım Farah dizilerinde Adnan Oktar suç örgütüne yapılan göndermenin ardından, Aile dizisinin son bölümünde de Dilan-Engin Polat çiftine gönderme yapıldı. Dilan Polat bu göndermeye anında cevap verdi.

ADNAN OKTAR GÖNDERMELERİ YAPILMIŞTI

Bambaşka Biri ve Ömer dizilerinin son bölümlerinde Adnan Oktar suç örgütünün turnike sistemine gönderme yapılmıştı.

Gündemi meşgul eden olaylara son gönderme Aile dizisinin son bölümünde yapıldı.

AİLE DİZİSİNDE POLAT ÇİFTİNE GÖNDERME

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan karakteri, Dilan-Engin Polat'a gönderme yaptı.

Aslan bu sahnede "Altın, pırlanta, yakut, zümrüt, elmas... Bunlara yönelin, bunlarda KDV yok. Bir de postlarla mail order'dan çektin mi, yokuş aşağı... Moda bunlar bu aralar. Ama bak, sizi sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyorum. Siz niye öyle yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım. Paranızı insanların gözüne sokmayın. Güzel videolar koyun, ağlak videolar koyun, sonra sıkıntıya düşmeyin" diyor.

DİLAN POLAT'TAN YANIT GELDİ

Bu sahnenin "tvgundemi" hesabı tarafından Instagram'da paylaşılmasıyla da Dilan Polat anında cevap verdi.

Polat gönderinin altına, "Yazık, çok yazık hem de. Hayatımıza dahil olmayan şeyler ile suçlanıp dizi çekiliyor. Allah bildiği gibi yapsın" yazdı.